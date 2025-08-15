قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
رياضة

ابنة إيهاب جلال في ذكرى ميلاده: عيدك في الجنة يا حبيبي

ايهاب جلال
ايهاب جلال
منار نور


أحيت سلمى إيهاب، نجلة المدرب الراحل إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ذكرى ميلاده الأول بعد وفاته، برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».


وكتبت سلمى في رسالتها: «كل سنة وأنت مُنَعَّم في جنات الرحمن يا بابا. عيد ميلادك جه وإنت بعيد عننا، ومش هنحتفل بيه معاك زي كل سنة، عيدك في الجنة يا حبيبي. لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب إنك مش هنا، على طول بدعيلك، ولسه صورتك وضحكتك قدامي».


وأضافت: «ربنا ينور قبرك زي ما كنت بتنور حياتنا، ويجمعني بيك في الجنة على خير. اللهم ارحم فقيد قلبي، واغفر له، وآنس وحشته، ووسّع قبره، واجعل عيده في الجنة أجمل وأطيب مما كان في الدنيا. بحبك ووحشتني يا نور عيني».


يذكر أن إيهاب جلال رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي بعد صراع مع المرض، تاركًا مسيرة تدريبية حافلة في الكرة المصرية.

المنتخب ايهاب جلال المدرب ايهاب جلال

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

أرشيفية

400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

المتهمون في مطاردة طريق الواحات

المتهمون في مطاردة طريق الواحات أمام النيابة: معملناش حاجة

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق دورة الألعاب الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية

رسالة سلام من بورسعيد الباسلة بمشاركة 10 دول عربية

جامعة أسوان

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

الحريق

محافظ القليوبية: صرف تعويضات لأهالي المتوفين والمصابين بحريق مخزن البلاستيك

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

