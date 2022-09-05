للرجال فقط|علامة في الرجل مؤشر للإصابة بمرض خطير 

يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الرجال في جميع أنحاء العالم ، تم تشخيص ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص بسرطان البروستاتا في عام 2020 ، مما يجعله رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

على الرغم من أن 60٪ من حالات سرطان البروستاتا يتم تشخيصها لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ، إلا أن الرجال الأصغر سنًا يمكن أن يصابوا بهذا المرض أيضًا، أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان البروستاتا أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم أي من عوامل الخطر هذه.

العامل الأكثر إثارة للقلق لسرطان البروستاتا هو أنه يمكن أن ينتشر خارج البروستاتا ، مما يؤدي إلى أعراض يمكن أن تكون مختلفة عن الأعراض البولية الشائعة.

سرطان البروستاتا هو السرطان الذي يحدث في البروستاتا ، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز عند الذكور تساعد في تكوين السائل المنوي.

يبدأ السرطان عادة عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو بشكل غير طبيعي، ومع ذلك يبدأ سرطان البروستاتا عندما تبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو خارج نطاق السيطرة.

على الرغم من عدم وجود إجابة واضحة عن أسباب سرطان البروستاتا ، وفقًا لمايو كلينك ، فإن سرطان البروستاتا يبدأ عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا البروستاتا، تكوّن الخلايا غير الطبيعية المتراكمة ورمًا يمكن أن ينمو ليغزو الأنسجة القريبة ، كما يوضح الجسم الصحي.

لسوء الحظ ، يمكن أن ينتشر سرطان البروستاتا إلى أي جزء من الجسم، يسمى هذا بسرطان البروستاتا المتقدم ، مما يعني أن السرطان الذي بدأ في غدة البروستاتا انتشر الآن إلى جزء آخر من الجسم.

قد يؤدي هذا إلى آلام العظام ، والتعب الشديد ، والشعور العام بالتوعك وفقدان الوزن غير المبرر بالإضافة إلى ذلك قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خاصة بالمنطقة التي انتشر فيها السرطان.

وفقًا لكارثيك جيريدهار ، دكتوراه في الطب وخبير في Mayo Clinic ، "من الناحية النظرية ، يمكن لخلايا سرطان البروستاتا أن تنتشر في أي مكان في الجسم، ولكن من الناحية العملية ، يحدث ورم خبيث في البروستاتا غالبًا في العقد الليمفاوية والعظام."

ويحدث هذا عندما تنفصل الخلايا عن الورم في البروستاتا ، كما يوضح الطبيب.

قد تختلف أعراض سرطان البروستاتا المتقدمة اعتمادًا على الموقع المستهدف من قبل الانتشار.

ولكن يمكن رصد علامة واحدة من علامات انتشار الورم في الساق ، وهي تورم، يحدث التورم لأن سرطان البروستاتا ينتشر إلى الغدد الليمفاوية ، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

العقد الليمفاوية عبارة عن مجموعات صغيرة من الخلايا على شكل حبة تحتوي على مزيج من أنواع مختلفة من خلايا الجهاز المناعي التي تقاوم العدوى، هذه موجودة في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك منطقة الفخذ.

ومع ذلك ، إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة من البروستاتا ، فقد يؤدي ذلك إلى تورم في الساقين.

تشرح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، "يمكن للخلايا السرطانية أن تمنع السائل الليمفاوي من التصريف بعيدًا."

وهذا قد يؤدي إلى تورم في الساقين بسبب تراكم السوائل في تلك المنطقة، هذا التورم يسمى الوذمة اللمفية "، تشرح جمعية الصحة الخيرية كذلك.

يمكن رصد التورم بطرق مختلفة من الملابس الضيقة والأحذية والمجوهرات إلى أرجل أثقل وأكثر إحكاما وأكثر صلابة ، احترس من هذه العلامات.

بالإضافة إلى ذلك ، "قد يكون التورم طريًا ويسهل دفعه بأصابعك ، تاركًا انبعاجًا (يسمى وذمة التنقر)، قد يكون التورم أيضًا غير مؤلم ، " كما يلاحظ مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

تنصح المؤسسة الخيرية "بالاتصال بطبيبك" في حال كنت قلقًا بشأن أي من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالسرطان.

لا يقتصر سرطان البروستاتا على المنطقة الموضعية أو العقد الليمفاوية فقط ويمكن أن ينتشر أيضًا إلى العظام والأمعاء والكبد والرئتين، لكن تذكر أيضًا أن التورم في الساقين لا يعني بالضرورة سرطان البروستاتا، هناك العديد من الحالات الصحية الأخرى التي قد تسبب تورم الساق وألمها.

علامات أخرى لسرطان البروستاتا قد يتجاهلها الرجال

عادة ما يسبب سرطان البروستاتا أعراضًا بولية ، والتي تشمل الحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، غالبًا أثناء الليل ، أو صعوبة في بدء التبول ، أو الإجهاد أثناء التبول ، أو ضعف التدفق. بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني المرء أيضًا من أعراض مثل صعوبة القذف والشعور بضغط المثانة والدم في البول أو في السائل المنوي.

المصدر: timesofindia.