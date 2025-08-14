عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

تصدر الشاب المصري علي حسين مهدي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد عامين من الغياب.

جدير بالذكر أن مهدي قد أعلن عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي، وذلك عقب اتهامه في عدة قضايا من بينها الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيديو علي حسين مهدي

في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال علي حسين مهدي: “بعد طول انتظار، من حدائق فلوريدا إلى حدائق أم الدنيا، وبعد غياب 7 سنوات، أنا أسعد واحد في الدنيا بعودتي. سأحكي لكم ما حدث خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر لكل من وقف بجانبي طوال السنوات الماضية.”

وأضاف مهدي: بعد 7 أكتوبر، تعرضنا لضغوط شديدة في أمريكا، وفُصلنا من الجامعات والعمل، فقررت التنازل عن إقامتي هناك. تواصلت مع بعض المحامين في مصر وقدمت طلبًا للعفو الرئاسي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله تم قبوله ونُشر اسمي في الجريدة الرسمية ضمن قرارات العفو."

وتابع: الآن أنا في قلب القاهرة، ومصر كلها وحشتني. ما حدث معي هو تقدير إلهي، فربنا أراد أن أعود، لنضع أيدينا في أيدي بعض لنرى المستقبل. في مصر، تمت معاملتي معاملة لم أحظَ بها في أمريكا. بعد 7 أكتوبر، تخلى عنا الجميع، حتى المنظمات الحقوقية التي تتحدث عن الحريات، فلا حريات ولا شيء من ذلك."

واستطرد علي حسين: الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على العفو الرئاسي، والناس الذين كنا نهاجمهم ونحن في الخارج هم من وقفوا معنا في وقت الشدة، بينما تخلّى عنا الآخرون. التاريخ سيشهد على كل ذلك.. انتظروني، سأكشف لكم مفاجآت خلال الفترة المقبلة عمّا جرى."

من هو علي حسين مهدي؟

وُلد علي حسين مهدي مهدي في القاهرة عام 1995، وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، حيث عمل في عدة صحف ومواقع إلكترونية المصرية قبل هجرته إلى تركيا ثم انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعودته أخيرا إلى مصر.

اشتهر مهدي بمواقفه ضد مصر وتم القبض عليه لمدة 10 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عام 2017 وبعد خروجه من السجن غادر مصر وعاش في تركيا ثم غادر إلى أمريكا.

سبق واتُهم علي حسنين مهدي بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وإذاعة خبرًا كاذبًا حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن أذاع مقطعًا مرئيا عبر قناته على اليوتيوب عن استعمال ضباط قسم السلام أول القسوة والإيذاء النفسي مع المتهمين المودعين بحجز القسم بهدف إضعاف هيبة الدولة.

وكان علي مهدي دائم الهجوم على مصر من الخارج وذهب في البداية إلى تركيا حيث كان على توافق مع الجماعة الإرهابية، ثم هرب وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يقرر العودة مرة أخرى إلى مصر بعفو رئاسي بعد تعرضه لضغوط شديدة في أمريكا، وفُصل من العمل.