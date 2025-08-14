قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
سوريا .. محاولة اغتيال فاشلة تستهدف أبو شهاب في دير الزور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي

قال المعارض علي حسين مهدي إن ما تم تقدير إلهي بحت، ومهما تم التخطيط لم يكن هناك أي موقف يصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

 أحداث 7 أكتوبر 

وأضاف خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تعامل معاملة لم يحظى بمثلها في الولايات المتحدة الأمريكية ولا حياته أجمع، لافتا إلى أن من نتائج أحداث 7 أكتوبر اكتشف العديد من الأمور التي كانت مسلمات واكتشف أنها خطأ.

منظمات حقوق الإنسان والكونجراس

وأوضح: «منظمات حقوق الإنسان والكونجرس وأعضاء الكونجرس والحقوقيين وحتى المعارضة الجميع باعنا واتخلوا عننا، وكلمت كل الناس دي علشان تتضامن معانا حتى لو تضامن لفظي، كله باعني علشان خايفين يتصنفوا زيي ويتم طردهم من البلاد اللي برا، ويطلعوا قال يبيعولكم الحرية والحريات».

واستكمل: «انا بقولك كده علشان ما توقعش وقعتي وتتطلع تتغرب في دولة غريبة ويطلع عين أمك وفي الآخر تلاقي نفسك متباع، وساعتها يمكن ما يكونش فيه الفرصة اللي جاتلي اللي لقيت ربنا حاططني فيها».

قرار العفو الرئاسي

واختتم: «الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على قرار العفو الرئاسي، الناس اللي كنا بنغلط فيهم، الناس اللي كنا بنهاجمهم واحنا برا هما الوحيدين اللي وقفوا معانا حينما تخلى عنا الجميع، التاريخ وبيتكتب واحنا شاهدين وهو كمان بيشهد، التاريخ هيشهد على الجميع، البروباجندا الأمريكية اتعلمنا منها اللي بتخلي الملاك شطان والشيطان ملاك، اللي بتخلي الصح غلط والغلط صح، لكن كلنا اصبحنا واعيين والشعب المصري أصبح واعي ومافيش حد هينضحك عليه تاني، انتظرونا في مفاجآت قادمة هتهز الدنيا كلها».

