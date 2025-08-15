خالد بيبو يدافع عن محمد هاني: جايين دلوقتي تقولوا مش بيعرف.. بعد إيه؟

دافع خالد بيبو، لاعب النادي الأهلي السابق، عن اللاعب محمد هاني بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا عقب مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن بعض المعترضين يبالغون في الانتقاد.



وقال بيبو، خلال ظهوره عبر شاشة "إم بي سي مصر":

"محمد هاني لعب أكثر من 350 مباراة، وجايين دلوقتي تقولوا مش بيعرف يعمل أوفر! ده بعد إيه؟ هو من أكتر اللاعبين اللي لعبوا للأهلي، وليه مميزات كتيرة جدًا".



وأضاف:"مش ممكن كل المدربين اللي اشتغلوا مع الأهلي في الـ10 أو 15 سنة اللي فاتوا مش شايفين هاني كويس، أكيد مكنش هيلعب ويوصل للنقطة دي لو مش لاعب مميز".