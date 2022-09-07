عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء نهري بمدينة المنصورة في الأربعينيات.. أين يوجد الآن

صورة لمبناء
صورة لمبناء

 كانت المواصلات النهرية وحتى نهاية القرن التاسع عشر هي الوسيلة الأولى لنقل البضاعة والركاب في دلتا مصر ، وتمثل 80% من وسائل النقل والجمال والحمير تمثل 20%.

يقول الدكتور إيهاب الشربيني مؤلف كتاب حكايات المنصورة ، 

وفاة عامل نظافة بحادث في الدقهلبة

كان هناك ميناء مكان كوبري القطار وميناء أمام ميت حدر وميناء أمام مديرية الأمن الحالية وميناء أمام شارع المديروكان بمعظم قرى الدقهلية مواني حتى أن القرى التي يبدأ اسمها بــ «منية» أو «ميت» كانت في الغالب مواني قروية.

وتابع قائلا،"لكن بعد دخول السكك الحديدية تغير الوضع وأصبحت السكة الحديد رقم واحد في البضاعة والركاب ، ولكن بقيت المراكب بسيطه جدا  وفي طفولتي وفي السبعينيات رأيت مراكب نقل في نيل المنصورة كانت تنقل بضاعة.. ورأيتها في القاهرة في التسعينيات ".
 وتابع “وبعد رصف طرق السفر أصبحت اليوم سيارات النقل التريلا هي وسيلة نقل البضاعة الأولى والمبكروباص والباص هم أهم وسائل نقل الركاب.”

ميناء السكة الحديد المنصورة الدقهلية السكك الحديد مدينة المنصورة الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق إذا طلبت الزوجة؟ .. الإفتاء تجيب

الأمم المتحدة تحث حكومة سريلانكا الجديدة على إحراز تقدم في المساءلة وإصلاح المؤسسات

السائق عالق بالكابينة.. انقلاب سيارة محملة بالوقود على الطريق الدائري|فيديو

قلة أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

بسبب فنجان قهوة.. شاب يقتل ابن عمه في عزاء والده ببورسعيد|التفاصيل الكاملة

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم يوميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ