ساعتها والسوار المفضل.. ميجان ماركل في أحدث ظهور بمجوهرات حماتها ديانا

ما زالت ميجان ماركل حريصة على الظهور بإطلالات مستوحاة من الأميرة الراحلة ديانا، لكن هذه المرة ظهرت بعد إلقاء خطابه الشهير مرتدية مجوهرات الأميرة ديانا والدة زوجها الأمير هاري.

ميجان ماركل ترتدي مجوهرات الأميرة ديانا

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ارتدت ميجان ماركل مجموعة من المجوهرات الفاخرة عندما انضمت إلى زوجها هاري إلى حضور حدث “إنفكتوس جيمز” اليوم.

وارتدت دوقة ساسكس ، 41 عامًا ، ملابس باللون الكريمي بقيمة 245 جنيهًا إسترلينيًا من المصممة أنين بينج ، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها.

وكان الأمر اللافت هو ارتداء ساعة كارتييه تانك الذهبية التي اشترتها حماتها الراحلة الأميرة ديانا بقيمة 17800 جنيه إسترليني.

مجوهرات الأميرة ديانا

كما أنها ارتدت سوارها “كارتييه لوف” الذي تبلغ قيمته 5000 جنيه إسترليني، والتي تملكه منذ عام 2017، بالإضافة إلى خاتم خطوبتها بقيمة 271000 جنيه إسترليني - والتي يُعتقد أنها تعاونت مع سوار ذهبي صغير بقيمة 3000 دولار من تصميم جينيفر ماير.

وأكملت ميجان، الأم لطفلين، إطلالتها بارتداء بنطلون بيج بقيمة 1040 جنيهًا إسترلينيًا من براندون ماكسويل، مع أقراط ذهبية أنيقة.

وكانت قد حضرت فععاليات هذا الحدث “Invictus 2023”، والتي تأخرت بسبب الوباء.

ويعتقد أن الساعة كانت ملك الأميرة ديانا، لكن الأمير هاري أهداها إلى ميجان، ويصل سعرها إلى 17800 جنيه إسترليني في ذلك الوق ، لكنها الآن تستحق الكثير نظرًا لتاريخها ، وهي واحدة من القطع التي ترتديها ميجان اليوم.

الساعة المفضلة للأميرة ديانا

وكانت قد ارتدت ديانا الساعة الأنيقة في عدد من المناسبات، بما في ذلك زيارة عام 1997 إلى معبد “شري سوامينارايان ماندير الهندوسي” بلندن والمشاركة في مؤسسة بريتيش لونج في نفس العام.

من المعروف أن ميجان كانت من محبي ساعة تانك، لكنها فضلت ارتداء مجوهرات حماتها، والتي تشمل أقراط وسوار ذهبي.

وكانت قد حصلت ميجان على هذه القطع من مجموعة ديانا. وتشمل هذه الأقراط أقراط الفراشة والسوار الذهبي الذي ارتدته في جولتهم الأسترالية في عام 2018.

وتعتبر الساعة مفضلة وقد شوهدت وهي ترتديها كثيرًا، وكان والدها قد أهدى الساعة إلى ديانا في عيد ميلادها الحادي والعشرين.