24 ساعة من البحث.. مصرع شاب عشريني غرقًا بنهر النيل في سوهاج

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل؛ حيث كان يستحم بالنهر، هربًا من حرارة الجو؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة بنهر النيل دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق شاب عشريني، بنهر النيل دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري؛ للبحث عن الجثمان، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، تبين غرق المدعو (أحمد. م- 20 عامًا- ويقيم دائرة المركز)، أثناء استحمامه في نهر النيل، ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه نهر النيل.

جارٍ البحث عن جثمان الشاب العشريني، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.