احذروا حلوى الأطفال.. ضبط 21 ألف قطعة لوليتا مجهولة المصدر في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أي شكاوى من المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 700 كرتونة لوليتا مختلفة الأنواع، بكل كرتونة 30 قطعة لوليتا، بإجمال 21 ألف قطعة لوليتا، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمخزن مواد غذائية، دائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من وحدة مباحث التموين، مفادها ضبط 700 كرتونة لوليتا مُختلفة الأنواع، بمخزن مواد غذائية، بكل كرتونة 30 قطعة لوليتا بإجمالي 21 ألف قطعة لوليتا، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.