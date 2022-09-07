تأثيرها مروع على الأرض.. بقع شمسية ضخمة تغير طريقة دوران الشمس

البقع الشمسية تظهر على شكل بقع داكنة على سطح الشمس لأنها أكثر برودة من المناطق المحيطة بها، وهي تشكل المجالات المغناطيسية القوية في الشمس، مدفوعة بالغازات المشحونة كهربائيًا التي تدور باستمرار حتى الوصول إلى أقرب نجم لدينا.

بقعة شمسية

البقع الشمسية عادة ما تكون هذه المجالات المغناطيسية قوية للغاية، لدرجة أنها تمنع بعض الحرارة من الوصول إلى السطح وتشكل بقعة شمسية، وفقا لمجلة “نيوز ويك”.

ويحب العلماء تتبع البقع الشمسية لأن الحقول المغناطيسية الشديدة لديهم مصادر معروفة لأحداث طقس الفضاء مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، وكلاهما نوع من الاندفاع الشمسي.

ولكن في حالة تحركها في اتجاه الأرض، فيمكن أن يكون لها تأثيرات على كوكبنا بما في ذلك تعطيل الاتصالات اللاسلكية والتسبب في مشاكل كهربائية في شبكات الطاقة، فضلا عن تأثيرها المعروف باسم الشفق القطبي.

وعندما تظهر البقع الشمسية على جانب الشمس المواجه للأرض، يمكن للعلماء استخدام التلسكوبات المصممة خصيصًا لرؤيتها، ومع ذلك ، فإن تتبع بقعة شمسية على الجانب الخلفي للشمس يتطلب طرقا مختلفة.

وفي صباح أمس، فاد موقع أخبار النشاط الشمسي “سبيس ويزر” أنه هناك بقعتان شمسيتان على الجانب البعيد من الشمس كبيرتان للغاية وتؤثران على طريقة دوران الشمس.

وأضافت أنه من المتوقع أن تدور البقعتان الشمسيتان للعرض في غضون يومين فقط.

علم الشمس

تُعرف دراسة دوران الشمس باسم علم الشمس، وهي مجال رئيسي في علم الشمس، يتضمن علم الهليوسية دراسة الموجات الصوتية من داخل الشمس ، والتي يمكن أن تقدم أدلة على ما يحدث في أجزاء من الشمس لا يمكننا رؤيتها.

وهذا العلم مشابه لعلم الزلازل المنتظم هنا على الأرض ، حيث يمكن للعلماء معرفة ما يحدث داخل كوكبنا من خلال دراسة الموجات الصوتية التي تنتقل عبر كوكبنا.

ومن المعروف أن الشمس عبارة عن كرة من الغازات الساخنة ، لذلك تنتقل الموجات الصوتية عبر باطنها جيدًا. بالطبع ، لا يستطيع العلماء سماع هذه الموجات الصوتية من الأرض ، لكن يمكنهم اكتشافها عن طريق قياس التغيرات الصغيرة في الضوء المنبعث من الشمس ، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

ويتم قياس هذه التغييرات من خلال تأثير دوبلر ، والذي يشير إلى زيادة أو نقصان في تردد الضوء أو الصوت أو أي موجة أخرى أثناء تحركها بالنسبة إلى المراقب.

بينما ننتظر معلومات عن البقعتين الشمسيتين على الجانب البعيد من الشم ، هناك ثلاثة على الأقل في الجانب المواجه للأرض حاليا، ويمكن ملاحظتها بدءا من 5 سبتمبر، ويبدو أن أكبرها هو AR3092.