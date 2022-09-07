ضبط 1000 كيلو عدس أصفر مجهول المصدر في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 100 شيكارة عدس أصفر، الشيكارة تزن 10 كيلو جرامات، بإجمالي 1000 كيلو جرام عدس أصفر، مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بمخزن مواد غذائية، دائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من وحدة مباحث التموين، مفادها ضبط 100 شيكارة عدس أصفر، الشيكارة تزن 10 كيلو جرامات، بإجمالي 1000 كيلو جرام عدس أصفر، مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.