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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

15 دقيقة في عيادة نفسية.. اليوم «طاهرة» على مسرح زكي طليمات بالطليعة

العرض المسرحي طاهرة
العرض المسرحي طاهرة

يعرض على مسرح زكي طليمات بالطليعة  اليوم الأربعاء العرض المسرحي المصري "طاهرة" ضمن مسابقة العروض القصيرة بالدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورة المخرج العالمي بيتر بروك.
"طاهرة" تأليف وإخراج مارينا عادل، وإنتاج قسم المسرح كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وتدور أحداث العرض في مدة 15 دقيقة في عيادة نفسية خاصة بالدكتورة "فريدة" في جلسة نفسية مع "طاهرة" وتبدأ دكتورة فريدة في إقناع المريضة بالحديث عما يؤلمها وأن الكتمان ليس حلا.
وتبدأ "طاهرة" بالحديث عن الإساءة التي تعرضت لها في صغرها وهى "الختان" وتحكي كل ما حدث ثم تهرب من العيادة لنكتشف في النهاية أن دكتورة "فريدة" تعرضت للختان هى أيضا وتصلي من أجل طاهرة ومن أجل أن تتعافى وتشفى من هذه الإساءة.
يذكر أن الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى التى تحمل اسم المسرحى العالمى بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحى المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من اليونان وإسبانيا وأمريكا ومصر، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدارات التى وصلت إلى 27 كتابا مترجما ومؤلفا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.

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