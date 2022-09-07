بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

بعد تقارير وشائعات متكررة عن تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شوهد زعيم الكرملين وهو يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى.

وبدا الزعيم الروسي يسير وهو يعرج أثناء حضوره مناورات "فوستوك-2022"، ما أثار الشكوك مجددا بشأن صحته، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشاهد بوتين البالغ من العمر 69 عاما التدريبات العسكرية واسعة النطاق، حيث كان يجالس بجوار وزير الدفاع سيرجي شويجو، وارتدا كليهما الزي العسكري.

Putin limps across the room as he observes major Russian war games alongside 'side-lined' defence minister Sergei Shoigu https://t.co/ec9ZqVc8rM — Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2022

وأظهر مقطع فيديو فلاديمير بوتين وهو يعرج بشكل ملحوظ، خلال دخوله مركز القيادة بساحة التدريب لمشاهدة المناورات الحربية.

Nervous Putin in the company of Shoigu visited the military exercises "Vostok-2022"



Details: some believe that a doppelgänger arrived instead, as the right arm of the real one is not working. This one allegedly mimicked problems with the hand, but then mistakenly used it.

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وانطلقت مناورات "فوستوك-2022" مطلع سبتمبر، وتستمر حتى السابع منه، بمشاركة أكثر من 50 ألف جندي و5000 وحدة من المعدات العسكرية.

وتشمل الدول المشاركة في المناورات بعض البلدان المجاورة لروسيا، بالإضافة إلى الصين والهند وسوريا والجزائر.

جدل متكرر حول صحة بوتين

يأتي الظهور الجديد بعد يوم واحد فقط، من تداول مقطع آخر للرئيس الروسي أثار الجدل حول صحته، حيث كانت ترتعش ساقيه ترتعش أثناء إلقائه كلمة جالسا أمام مجموعة من الشبان الروس.

А что у него с ногами происходит? Ему же не пять лет. Должно быть этому какое-то медицинское объяснение pic.twitter.com/fTO7f5yUQ7 — Илья Барабанов (@barabanch) September 1, 2022

ولطالما كانت صحة زعيم الكرملين محل تكهنات، حتى قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث زعمت تقارير غربية أنه مصاب بالسرطان أو مرض "باركنسون"، وادعت أنه خضع لعملية جراحية.

وفي أغسطس الماضي، أثيرت أسئلة حول صحة بوتين بعد ظهوره يعرج بشكل خفيف، وبدا غير قادرا على استخدام ذراعه اليمنى، حيث كان البعوض يحوم حول وجهه واضطر لاستخدام ذراعه اليسرى لإبعادها.

ولأكثر من مرة، أثارت طريقة سير بوتين الجدل بين المتابعين، حيث يمشي دائما مثبتا ذراعه اليمنى، وهو ما فسره محللون بطرق مختلفة.

ومع كثرة الشائعات حول صحة الرئيس الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، اضطر المتحدث باسم الكرملين للتأكيد أكثر من مرة أن التقارير حول المشاكل الصحية لبوتين "ليست سوى خدع وأكاذيب".

وفي وقت سابق، قال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية".

ولا توجد معلومات مؤكدة حول صحة بوتين، خاصة أنها تخضع لسرية ورقابة مشددة، لكن مع تقدم الزعيم في السن، كثرت الشائعات بشأن حالته الصحية، وهو ما تعتبره روسيا خدع غربية.