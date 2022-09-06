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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يستعد لزيارة دونباس.. والكرملين يكشف الموعد

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دونباس بالتأكيد، لكن لم يتم تحديد موعد هذه الرحلة بعد.

وقال بيسكوف لصحيفة “إزفستيا” الروسية، “فيما يتعلق برحلة الرئيس بوتين إلى جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوجانسك، ليس لدي شك في أنه عندما يحين الوقت المناسب ستتم مثل هذه الزيارة”.

وأضاف أن لدى موسكو خططًا واسعة فيما يتعلق بإعادة بناء دونباس، والتي انتهى بها الأمر إلى أن تكون ساحة المعركة الرئيسية في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف: “يمكنك أن ترى أن أعمال البناء جارية، ويجري العمل على إنشاء منشآت جديدة. يتم بذل جهود حثيثة من أجل استعادة جميع أنظمة المرافق الأساسية. هذه هي خطوط أنابيب المياه وإمدادات الطاقة والمرافق الاجتماعية”.

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وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن العمل الجاد جار، ويشارك فيه عدة آلاف من الأشخاص.

كان أكثر المسؤولين رفيعي المستوى من موسكو الذين زاروا دونباس حتى الآن وزير الدفاع سيرجي شويجو، الذي تفقد القوات الروسية في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوجانسك في يوليو، ورئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين، الذي سافر إلى لوجانسك في نفس الشهر مع مجموعة من النواب.

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