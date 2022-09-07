الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان أهمية استمرار التعاون الوثيق بشأن التحديات العالمية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس أهمية استمرار التعاون الوثيق بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وغيرها من الأمور.

جاء ذلك، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية، هنأ خلالها بايدن تروس بمنصبها الجديد.

وبحسب البيان، بحث بايدن وتروس سبل التصدي للتحديات التي تطرحها الصين ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي على الإطلاق وتأمين مصادر طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

كما ناقشا التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاقية /بلفاست/ المعروف باسم الجمعة العظيمة وأهمية التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

واتفاق "الجمعة العظيمة"، أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية يدعو الاتفاق البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشملية مع الأقلية الكاثوليكية وتعطي جمهورية إيرلندا رأيا في شؤون إيرلندا الشمالية.

ويهدف اتفاق الجمعة العظيمة إلى وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية إيرلندا.

وشكل الاتفاق نهاية حقبة من حرب أهلية مذهبية امتدت لأكثر من 30 عاما بين الكاثوليك والبروتستانت، وقتل خلالها نحو 3500 شخص.

وجدد الجانبان التأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدي وأعربا عن استعدادهما لزيادة تعميق هذه العلاقات