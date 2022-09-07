عاجل
فتاوى وأحكام.. هل إعطاء زكاة المال للأقارب المحتاجين يضاعف الثواب؟.. وترتيب أداء الصلوات الفائتة والحاضرة.. وحكم المسح على الشراب الرقيق عند الوضوء برلمانى: تعاون مصر واليابان فى إقامة المشروعات القومية الكبرى يساعد فى تشغيل العمالة أكاديمية البحث العلمي ترشح فريق من الطلاب لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو بتونس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يكشف تفاصيل دورته ال15.. الاثنين المقبل أصيبت بنوبة قلبية.. إعدام سيدة إيرانية بسبب قتلها زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية تختتم فعاليات تخريج أول دفعة من برنامج محاكاة إجراءات التحكيم

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي، اختتم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، فعاليات البرنامج التدريبي (المحاكاة الصورية لإجراءات التحكيم) الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ.

جاء هذا البرنامج عقب الانتهاء من برنامج تطوير المهارات الأساسية في التحكيم والذي سبق عقده بمقر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية شهر مارس الماضي، تحت إشراف نخبة من كبار الأساتذة المحكمين الدوليين، وذلك لمزيد من التأهيل للمتدربين المشاركين من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية ليتمكنوا من القيام بالتطبيق العملي لما تم تحصيله خلال البرنامج التدريبي.

اليوم.. تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر 3 جنيهات

شعبة الدخان: لازيادة فى أسعار المعسل.. و700مليون دولار فاتورة استيراد التبغ سنويا

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عملية تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال عامة وفي القطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص يتطلب سرعة تسوية المنازعات وانفاذ القوانين، مؤكداً أهمية ودور التحكيم كآلية لتسوية المنازعات بالأنشطة المالية غير المصرفية، تعمل على تخفيف عبء التقاضي أمام المحاكم، ويراعي فيها طبيعة التخصص والخبرة المطلوبة للفصل في المنازعات، والفهم الجيد-والعميق-للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.


أشار  فريد إلى أن الدراسات التي يتم إجرائها لتحسين مناخ الاستثمار دعما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام توصلت إلى وجود ارتباط قوى بين وجود آلية سريعة لفض المنازعات وسرعة الفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وهو ما يدفعنا للتواصل مع المؤسسات الجامعية لتضمين التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أمام الدراسين القانونين من البداية.


ثَمَنَ رئيس الهيئة دور مركز التحكيم الحيوي في نشر ثقافة التحكيم والتوسع فى اللجوء إليه لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من دورات تدريبية، وامتلاكه لقائمة قوية من المحكمين المتخصصين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

في ذات السياق، أوضحت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس-المدير التنفيذي لمركز التحكيم أن الهدف من إقامة البرنامج يكمن في تأهيل المشاركين فيه من خلال 7 جلسات تدريبية عقدت على مدار أكثر من شهر، أتيح خلالها لكافة المشاركين فرصة ممارسة إجراءات العملية التحكيمية بصورة واقعية ابتداءً من تقديم طلب التحكيم حتى صدور الحكم، وحرصاً من المركز على تعظيم الاستفادة من البرنامج تم تقسيم جميع المتدربين الى 3مجموعات يتولى تدريب كل منهم أحد كبار الأساتذة والمحكمين الدوليين، بالإضافة إلى تقسيم أدوارهم بين كل من هيئة التحكيم، وأطراف الدعوي التحكيمية، ومحامين، وخبراء مختصين.


في ختام اللقاء سلم الدكتور فريد رئيس الهيئة شهادات اجتياز برنامج المحاكاة للمتدربين، والتقاط صورة تذكارية مع أول دفعة انهت برنامج المحاكاة، حيث بلغ عدد المتدربين المشاركين في المحاكاة 34 متدرب من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية والمصرفية حيث شارك من قطاع سوق رأس المال 12 متدرب ومن التأمين 4 متدربين ومن أنشطة التمويل المالي غير المصرفي الأخرى 7 متدربين كما شارك 11 متدرب من القطاع المصرفي. 


وفي الختام ثمن جميع المشاركين أثناء كلمتهم بالحفل الدور الفعال للمركز في نشر ثقافة التحكيم لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وما يقدمه المركز من دورات عملية ومتخصصة تساهم في رفع كفاءة ومهارة كافة المشاركين فيها بما يمكنهم من إدارة العملية التحكيمية بصورة احترافية.

الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية المركز المصري للتحكيم تسوية المنازعات المالية الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الذهب يتراجع بقوة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الأربعاء

بعد اعترافها بحبها.. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

تعاملوا بشكل خطأ.. شوبير يصدم الزمالكاوية بشأن صفقة محمود جاد

ترشيحاتنا

أرفض فكرة الصراع.. أبرز 5 تصريحات لفاطمة ناعوت عن الرضاعة

الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

حكم النظر في غير موضع السجود أثناء الصلاة

63 ألف طن قمح أوكراني قادمين.. مصر تقول كلمتها وتؤمن احتياجاتها الأساسية| تفاصيل

واتساب يصدر تنبيها عاجلا.. هاتفك سيتم حظره خلال أيام

أرخص هاتشباك لعام 2023.. تويوتا تعلن عن قائمة أسعار كورولا GR الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

مكملات تغفل عنها الحامل .. تجنب الطفل الإصابة بحساسية الصدر

فيديو

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ