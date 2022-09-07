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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصًا من أسرة واحدة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

الإسعاف
الإسعاف

أصيب 12 شخصًا من عائلة واحدة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي اتجاه مطار سوهاج الدولي، بمنطقة الكوامل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطار سوهاج الدولي، دائرة المركز، ووجود مصابين.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة كل من عاشور عبد الحكيم، 44 عامًا، باشتباة كسر بالذراع اليمنى، ومحمد ربيع عبد الحكيم، 12 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحامد عبد النظير عبد الحفيظ، 33 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحكيم، 35 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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ورجب فوزى محمد، 29 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن محمد عبد الحكيم، 10 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الله عاشور عبد الحكيم، 14 عامًا، بجروح متفرقة بالوجه، وصالح عبد الباسط عبد الحكيم، 4 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن محمد عبد الحكيم، 17 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وشربات عبد الحكيم ثابت، 49 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفرحة عبد الحكيم، 46 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونادية حسين محمد، 65 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتم نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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