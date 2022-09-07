بعثة الزمالك تطير إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي.. صور

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي بعد غد الجمعة على كأس "سوبر لوسيل".

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.