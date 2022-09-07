عقوبات تأديبية لمعلمين بالمنوفية قاما بقطع ريشة قضبان القطار

عاقبت المحكمة الإدارية العليا مسؤلين بالتربية والتعليم بسبب الأعمال الإرهابية والتخريبية التى قاما بها فى مدينة طنطا ضد المواطنين وتخريب منشات السكك الحديديه.

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.أ.م.ع) فنى بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية والثانى (ھ.ع,م.ا) مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية.

صدر حكم أول درجة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل منهما بسبب الأعمال الإرهابية التى قاما بتنفيذها ضد بلادهما و ضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوى كسكك حديد مصر.

حيث قاما بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر للقضبان من اتجاه محطة طنطا بما يقرب مسافة (15) سم خمسة عشر سنتيمتر باستخدامهما لمبة اسطوانية بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة .

ويعد ذلك حكم جديد للقضاء يدق ناقوس الخطر من بقاء المنتمين للجماعات الإرهابية المرتكبين لأفعال إرهابية فى الوظائف العامة بسبب ضعف العقويات من محاكم أول درجة دون أن تقوم النيابة الإدارية بالطعن على هذه الأحكام ودون متابعة من الوزارات التى يتبعونها مما يغل يد المحكمة فى تشديد العقوبة وبترهم من الوظيفة العامة,