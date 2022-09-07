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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط"سورى"انتحل صفة طبيب أسنان فى قنا

ضبطت الإدارة الصحية بفرشوط، شمال قنا ، شخص سورى الجنسية، انتحل صفة طبيب أسنان، يمارس مهامه بنطاق مركز فرشوط.


كما تم التحفظ على أدوات خلع وتركيب أسنان، يستخدمها الطبيب المزيف، فى ممارسة مهام طبية فى المناطق الواقعة بنطاق مركز فرشوط.

 

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بدأت تفاصيل الواقعة، بوجود شخص مجهول الهوية يحمل شنطة بها أدوات خلع وتنظيف وتركيب أسنان، يمارس مهام طبية بشكل مريب.

 

و تبين أن الطبيب المزيف، ليس لديه أى إثبات شخصية، ويحمل الجنسية السورية، و أنه كان يعمل فنى تركيب أسنان.

 

كما أفاد الطبيب المزيف، بأن معه قرابة 20 آخرين، في قرى نجع حمادي وفرشوط و أبوتشت، و يتقاضون مبالغ مالية نظير عملهم بالمراكز المذكورة.

 

تم التحفظ على المتهم و المضبوطات، و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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