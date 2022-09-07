بوسة وحضن على الهواء.. شاهد رد فعل أحمد سعد بعد هدية زوجته له

حل الفنان أحمد سعد ضيفا فى برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية، للكشف عن بعض التفاصيل والحكايات الخاصة له.

مفاجأة على الهواء

فاجأت علياء بسيوني زوجها الفنان أحمد سعد بـ "موتوسيكل" في عيد ميلاده، وقامت زوجته علياء بسيوني بتقبيله واحتضانه، ليقول لها: " الله.. الموتوسيكل اللي بحبه" .

وفى برومو الحلقة، احتفلت إسعاد يونس وزوجة أحمد سعد، بعيد ميلاده، وقام أحمد سعد بـ تقبيل زوجته علياء بسيوني، على الهواء، ونظرت إسعاد يونس لهما نظرة غريبة تدل على الدهشة.

بتعرف عني كل حاجة ومعجبة بنفسها

قال الفنان أحمد سعد ، إن زوجته كانت صديقة له في البداية ، وجذبته شخصيتها ، متابعا : " زنانة عشان تحقق تارجتها ".

وأردف الفنان أحمد سعد ، :" بتعرف عني كل حاجة ومعجبة بنفسها أوي وبتوجهني وعندها ذوق حلو " .

ومن جانبه قالت زوجته ، إنها درست أداب لغة إنجليزية ، وعملت خلفية جيدة في الإدارة ، ومن ثم فتحت " ستور " للأزياء .

أحمد سعد يقدم موالاً يضم ابتهالات اسلامية مع ترانيم مسيحية

وقدّم الفنان أحمد سعد موالاً يضم ابتهالات اسلامية مع ترانيم مسيحية، قائلاً: " ترنيمة لأبناء داود والترنيمة الأخرى ابتهال ليا وهما على بعضهم نفس الأخوة والمحبة والجمال".

وظهر فى جزء من الحلقة، أحمد سالم المطرب النقاش، حيث يقدمان سوياً مجموعة من الأغاني، على الهواء.

وقام الفنان أحمد سعد بغناء “ دويتو “ لأغنية ” ودارت الأيام ” مع الفنان الشاب أحمد سالم على مسرح " صاحبة السعادة " ، المذاع على فضائية " دي إم سي ".

أحمد سعد يكشف علاقته بأخيه

وكشف أحمد سعد، إن علاقته بأخيه " عمرو سعد " علاقة محبة ، موضحا : " عمرو شخص خطير وبيعمل معايا حاجات جميلة " .

وتابع الفنان أحمد سعد ، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته، مردفاً: "ماكنوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية".

وأكمل: عمرو كان بيمثل وأنا في المعهد وكنا بندعم بعض بشكل خاص، وحاسين إن في لحام بيننا، مضيفا: "أي حاجة لازم أكلمه قبلها وناخد رأي بعض في الأعمال الفنية وعمري ما عملتله أغاني مسلسلات ومخدهاش".

قال الفنان أحمد سعد ، إن أغنية " بحبك ياصحبي "وصلته بجمهوره في الأقاليم ، متابعا :" في مرة روحت فرح وغنيت الأغنية راح الجمهور كله طلع على المسرح لحد لما المسرح وقع " .

وحرصت الفنانة إسعاد يونس على المشاركة في تحدي أغنية سايرينا يا دنيا مع الفنان أحمد سعد، وذلك في فيديو جديد لها عبر إنستجرام.

وعلقت إسعاد يونس على الفيديو قائلة:" كنت لازم أشارك وأعمل رقصة سايرينا يا دنيا مع أحمد سعد"، وذلك في حلقة جديدة لها في برنامج صاحبة السعادة.