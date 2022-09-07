شاهد.. أحمد سعد يشترك في دويتو دارت الأيام مع المطرب النقاش

قام الفنان أحمد سعد بغناء “ دويتو “ لأغنية ” ودارت الأيام ” مع الفنان الشاب أحمد سالم على مسرح " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي ".

وقدّم الفنان أحمد سعد موالاً يضم ابتهالات إسلامية مع ترانيم مسيحية، قائلاً: " ترنيمة لأبناء داود والترنيمة الأخرى ابتهال ليا وهما على بعضهم نفس الأخوة والمحبة والجمال".

وتابع الفنان أحمد سعد ، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته، مردفاً: "ماكنوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية".

وفى برومو الحلقة، احتفلت إسعاد يونس وزوجة أحمد سعد، بعيد ميلاده، وقام أحمد سعد بـ تقبيل زوجته علياء بسيوني، على الهواء، ونظرت إسعاد يونس لهما نظرة غريبة تدل على الدهشة.

وظهر فى جزء من الحلقة، أحمد سالم المطرب النقاش، حيث يقدمان سوياً مجموعة من الأغاني، على الهواء.