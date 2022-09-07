لأول مرة.. أحمد سعد ينشد موالاً يجمع بين الترانيم المسيحية والابتهالات الإسلامية|شاهد

قدّم الفنان أحمد سعد موالاً يضم ابتهالات إسلامية مع ترانيم مسيحية، قائلاً: " ترنيمة لأبناء داود والترنيمة الأخرى ابتهال ليا وهما على بعضهم نفس الأخوة والمحبة والجمال".

وتابع الفنان أحمد سعد ، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن لغة الفن لم تكن واضحة في عائلته، مردفاً: "ماكنوش مقتنعين بمعهد الموسيقى العربية".

وأكمل: عمر كان بيمثل وأنا في المعهد وكنا بندعم بعض بشكل خاص، وحاسين إن في لحام بيننا، مضيفا: "أي حاجة لازم أكلمه قبلها وناخد رأي بعض في الأعمال الفنية وعمري ماعملتله أغاني مسلسلات ومخدهاش".

وفى برومو الحلقة، احتفلت إسعاد يونس وزوجة أحمد سعد، بعيد ميلاده، وقام أحمد سعد بـ تقبيل زوجته علياء بسيوني، على الهواء، ونظرت إسعاد يونس لهما نظرة غريبة تدل على الدهشة.

وظهر فى جزء من الحلقة، أحمد سالم المطرب النقاش، حيث يقدمان سوياً مجموعة من الأغاني، على الهواء.