زنانة.. أحمد سعد يحكي كيف بدأت قصة حبه مع زوجته | شاهد

قال الفنان أحمد سعد ، إن زوجته كانت صديقة له في البداية ، وجذبته شخصيتها ، متابعا : " زنانة عشان تحقق تارجتها ".

وأردف الفنان أحمد سعد ، خلال استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " :" بتعرف عني كل حاجة ومعجبة بنفسها أوي وبتوجهني وعندها زوق حلو " .

ومن جانبه قالت زوجته ، إنها درست أداب لغة إنجليزية ، وعملت خلفية جيدة في الإدارة ، ومن ثم فتحت " ستور " للأزياء .

وفى برومو الحلقة، احتفلت إسعاد يونس وزوجة أحمد سعد، بعيد ميلاده، وقام أحمد سعد بـ تقبيل زوجته علياء بسيوني، على الهواء، ونظرت إسعاد يونس لهم نظرة غريبة تدل على الدهشة.

وظهر فى جزء من الحلقة، احمد سالم المطرب النقاش، حيث قدما سويا مجموعة من الأغاني، على الهواء.