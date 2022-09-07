مصرع طفلين في حادث مروع بالبحيرة وتحرّك أمني عاجل

شهدت محافظة البحيرة اليوم حادث مروعا حيث لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق" مصر _ اسكندرية" الصحراوي بنطاق ذات المركز مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 6 آخرين وتم حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى اليوم الواحد ونقل المصابين إلى ذات المستشفى وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة طفلين من المنيا ، وجرى التحفظ على الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.