عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين في حادث مروع بالبحيرة وتحرّك أمني عاجل

حادث سيارتين
حادث سيارتين

شهدت محافظة البحيرة اليوم حادث مروعا حيث لقى  شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق" مصر _ اسكندرية" الصحراوي بنطاق ذات المركز مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 6 آخرين وتم حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى اليوم الواحد ونقل المصابين إلى ذات المستشفى وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة طفلين من المنيا ، وجرى التحفظ على الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

الكشف على 650 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بشبراخيت في البحيرة

تسليم 138 نظارة طبية للحالات المستحقة بالقافلة الطبية في البحيرة

البحيرة حادث تصادم تصادم سيارتين حادث مصرع شخص مركز وادي النطرون اصابة تصادم حادث تصادم سيارتين جثتين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

لاعب مفاجأة ينضم لقائمة الأهلي بمعسكر هولندا.. تفاصيل

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ترشيحاتنا

تكبدت خسائر فادحة.. تفاصيل صادمة عن هجوم أوكرانيا المضاد في منطقة خيرسون

أبو الغيط: المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في مجال الطاقة النظيفة

بعد مدها 24 ساعة.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

مصرع طفلين في حادث مروع بالبحيرة وتحرّك أمني عاجل

أول مدينة في العالم تحظر اللحوم في ظل أزمة غذاء عالمية.. ماذا يحدث

ريال مدريد يكشف حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهى بالشعيرية

مين أحلى.. شاهد | مي عمر ودرة يثيران الجدل بنفس الإطلالة

خفايا توجع البطن.. اللحم المفروم يحتوي على سقط الأجنة

هوت شورت وتوب.. شاهد| إطلالة صيفية ل فيفي عبده من الساحل الشمالي

فيديو

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ