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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة : الرضاعة الطبيعية زي الصلاة |فيديو

د. مراد الفي
د. مراد الفي

أكد مراد ألفي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن كل مرحلة عمرية للطفل لها الأمراض والمناعة الخاصة بها، ولتجنب الأمراض وولادة الطفل في الوقت المناسب بمناعة صحية كاملة يجب على الأم الاهتمام بفترة الحمل وما قبل الولادة، والفترة الثانية هي ما بعد الولادة المباشرة وهي العلاقة الأم بالطفل والتغذية الطبيعية.

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وأضاف "الفي " من خلال استضافته في برنامج "حكاوي طبية" عبر فضائية "صدي البلد " والذي تقدمه الإعلامية «سالي سمير»، أن التغذية الطبيعية هي الأساسية للطفل واللجوء إلى الألبان الصناعية يكون في حالة الطوارئ فقط.

 وأوضح أن الأمراض المنتشرة والمعروفة التي تصيب الأطفال في السنوات الأولى هي النزلات المعوية المختلفة، وعلى الأم حماية طفلها عن طريق إبعاده عن أي تلامس وسلام من اي شخص و وجوده في أماكن لا يوجد بها ازدحام.

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وأوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن علاقة الأم والطفل تتكون في الأسابيع الأولى، وأن علاقة الأم مع الطفل بالرضاعة الطبيعية زي الصلاة يجب أن تكون بمفردهم حتى يتأهل الطفل نفسيًا.

 

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