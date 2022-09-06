هل تقاضت نهاد أبو القمصان أجر رضاعة أطفالها.. بماذا أجابت المحامية ؟

حالة من السخرية والانتقادات الواسعة سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية، بعد انتشار تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي للمرأة بأن المرأة غير ملزمة بالرضاعة.

بعد انتشار حالة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها المحامية نهاد أبو القمصان، أوضحت عضو المجلس القومي للمرأة حقيقة التصريحات التي تم تداولها خلال الايام الماضية ..

رد نهاد أبو القمصان على الانتقادات المثارة ضدها

نشرت المحامية نهاد أبو القمصان بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:« توضيح لازم لحبايبي والمثقفين المحترمين، كل الأخبار الخايبة (مش ملزمة) كلها مفبركة من أول خبر غير ملزمة بالرضاعة لأنه جزء مقطوع من حوار اتكلمت فيه عن نوعين جواز: الإنساني المبني على الحب والشراكة.. والاستهلاكي المبني على كل واحد ليه ايه لكن طول الوقت ينقوا على الستات بس ويسيبوا أحكام تانية»

وتابعت أبو القمصان في بيانها« الست تتعلم وتشتغل وما تقبلش الإهانة ولو بالكلمة».

نهاد أبو القمصان

الست غير ملزمة بالرضاعة دا كلام ربنا ورأي الأئمة

تحدثت المحامية نهاد أبو القمصان عن تصريحاتها بشأن الرضاعة وعدم إلزامية الأم برضاعة أطفالها قائلة « قطعوا الكلام وفبركوا الخبر ورديت عليه إن الكلام دا كلام ربنا وتفسير الأئمة مش كلامي أصلا.. أقروا القرآن ورأي الأئمة وحتى الأزهر رد وقال أيوة دا رأي الإمام أبو حنيفة بس بعد الطلاق ليه دا كله؟!!».

وتابعت:« علشان أول مرة يلاقوا حد دارس شريعة وقانون وبيعرف ينقي زيهم من من النصوص ويرد عليهم لما يرهبوا الستات بكلام مقطوع وكأنه أحكام مطلقة .. فهمتوا.. لكن أجمل ما في الموضوع ان بقالنا سنين نسمع الست ملزمة.. أول ما اتقال مش ملزمة واحدة فجرت الدنيا عن كلام عظيم عن تقدير الام وقيمة الأسرة والمودة والرحمة والحب وبلاش ننتقي اللي يعمل مشاكل تمام وزي الفل»، خاتمة بيانها مؤكدة على ان الحديث موجود بالكامل عبر موقع اليوتيوب وخاصة قناة القاهرة والناس.

هل تقاضت نهاد أبو القمصان أجر مقابل رضاعة أطفالها؟

اوضحت المحامية نهاد أبو القمصان، بعد حالة الانتقادات المُثارة ضدها، حقيقة تقاضيها أجر من زوجها مقابل رضاعة أطفالهما، حيث قالت في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل لاجتماعي فيسبوك « هو انا اخدت من زوجي وحبيبي الدكتور حافظ أبو سعدة أجر رضاعة أولادنا الثلاثة، بأتسأل السؤال دا كتير.. أنتي أخدتي أجر رضاعة على اولادك الثلاثة من الدكتور حافظ الله يرحمه؟ ».

نفت أبو القمصان تماما ان تكون قد تقاضت اي اجر من زوجها على رضاعة اولادها الثلاثة قائلة « لاطبعا، لأنه كان راجل عظيم وطول الوقت محسسني إنه كله بتاعي وأنا كلي بتاعته، إحنا الاتنين من نفس واحدة ولما أتجوزنا اكتملت النفس دي.. كل نعمة وفضل انا فيه حافظ كانوىاها، أول مكتب تدربت فيه هوا اللي جابة لي وكان بيديني فلوس، واول عربية جبتها هو اللي جابها وعلمني السواقة، كان بيبني بيت وعنده رؤية للمستقبل»

وتابعت « رأيه أن الست القوية هي اللي تستد زوجها واولادها في أي أزمة،معاشه في المحاماة وبعد الدكتوراه في القانون ومحامي جنائي ودولي، ٢٣٠٠ جنيه في الشهر، أخدت فيزا المعاش واديتها لابنته الصغيرة مصروفها كل شهر، لو حافظ ماخلاش نهاد قوية كان مين اللي هيحافظ على ولاده من بعده».