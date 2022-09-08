بكاميرا 64 ميجابكسل.. فيفو تطلق هاتف بسعر رخيص جدا

أصدرت شركة فيفو Vivo الصينية هاتفا جديدا بمواصفات مميزة، تحت اسم Vivo Y75s 5G، و تشمل بعض عوامل الجذب الرئيسية في الهاتف وحدة كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل ، وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بدقة 256 جيجابايت ، وبطارية كبيرة.

مميزات هاتف فيفو Y75s 5G

بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، يحتوي هاتف فيفو Y75s 5G على شاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.58 بوصة ، بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.61 %، و يدعم جودة عرض Full HD + بدقة 1080 × 2408 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.7: 9 ، ونسبة تباين 1500: 1 ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية ، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 120 هرتز.

يوفر هاتف فيفو Y75s 5G ميزات أمان مثل فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجوه، وقارئ لبصمات الأصابع، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 ، بواجهة OriginOS Ocean UI.

يعمل هاتف فيفو Y75s 5G بمعالج نوع Dimensity 700 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، نوع UFS 2.2 قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD

يقدم هاتف فيفو Y75s 5G كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79 بوصة، وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو دقة 8 ميجابكسل.

يحتوي هاتف فيفو Y75s 5G على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن قدرة 18 وات، وشاحن Type C.

يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة و دعم 5G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.

ينطلق فيفو Y75s 5G بإصدارين 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت ،و 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت، و يبلغ سعر كلا الطرازين272 دولارًا أمريكيًا (حوالي 5000 جنيه)، و سعر 315 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 6000 جنيه) على التوالي