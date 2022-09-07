رئيس البورصة الأسبق: صندوق النقد يُقدر برامج شبكة الحماية الاجتماعية في مصر

قال الدكتور ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة مهم للغاية، والسياسات المالية لابد أن تمشى إلى جانب الاستثمار لحل أي مشكلة اقتصادية، مؤكدا أن هناك تقدير كامل من صندوق النقد لشبكة الحماية الاجتماعية المصرية وما يضاف لها من برامج.

وأضاف الدكتور ماجد شوقي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن منظومة القطاع الخاص تلقت ضربات متتالية منذ عام 2008 فأصبحت مجهدة، ومعدلات التضخم كلها مستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الحالي 6% وهو جيد وفق الوضع الاقتصادي الحالي.

وأشار الدكتور ماجد شوقي، إلى أن البورصة المصري في الفترة القادمة سيكون دورها محوري وجوهري لأن أي شركة سيتم خصخصتها أو طرحها للبيع تحتاج إلى ضخ أموال في البورصة، داعيا القطاع الخاص للاطلاع على تجارب مصر في التسعينات وما تضمنته من برامج دعم اقتصادية مفيدة جدا