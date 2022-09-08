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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

فرح باهر المحمدي
فرح باهر المحمدي

نظم نادي الاسماعيلي احتفاليه كبرى بالملاعب المفتوحة امام استاد الاسماعيلية احتفالا بزفاف مدافع نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر باهر المحمدي، وعلى الرغم من التجهيزات التي سبقت حفل الزفاف، الا ان الحفل قلب بكارثة، حيث تم استخدام اسلحة بيضاء في مشاجره نشبت بسبب اولويه الصعود للغناء، بسبب المغني عصام صاصا.

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عزومة جماهير الدراويش

حرص «المحمدي» على توجيه الدعوة لكل جماهير النادي الإسماعيلي، من أجل حضور حفل زفافه ومشاركته فرحته.

وكتب اللاعب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « لكل أهل إسماعيلية اخواتي وحبايبي وناسي، ان شاء الله فرحي يوم 7/9 في الاستاد، والدعوة عامة لكل اخواتي ولكل اهل إسماعيلية، ادعوكم بصفتي أخ وابن من ابناء اسماعيلية».

وتابع: «هاستنى اسماعيلية كلها إن شاء الله في الاستاد اليوم ده نفرح سوا من الساعة 5 للساعة 12 وعقبالكم جميعا.. #الفرحة_هتكمل_بيكم».

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حضور جماهيري ضخم وزفاف اسطوري

لبى جمهور الاسماعيلي دعوة باهر المحمدي، ليفاجأ بحضور جماهيري ضخم، وكأنها مباراة كرة قدم.

وتبارى مطربوا المهرجانات في تلبية دعوة المحمدي، منهم عصام صاصا وأوكا واورتيجا، وفيلو وغيرهم.

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عصام صاصا يحول الفرح إلى خناقة

حضر مغني المهرجانات عصام صاصا إلى الحفل لمشاركة باهر المحمدي فرحته كما أعلن من قبل في بث مباشر.

ورغم استعداد مطرب اخر للصعود على المسح للغناء، صعد صاصا إلى المسرح، إلا أنه وجه سباب لأحد جماهير الاسماعيلية بسبب الزحام، لتنطلق الشرارة التي حولت الفرح في ثوان معدودة إلى خناقة كبرى، حيث قام شباب بتحطيم سيارة عصام صاصا، وحاول البعض حماية السيارة، ليتدخل عدد من البلطجية لاستغلال الموقف باستخدام أسلحة بيضاء وجنازير.

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كر وفر في شوارع الاسماعيلية

سادت حالة من التوتر شوارع الاسماعيلية المحيطة بالاستاد، حيث تم تحطيم عدد كبير من السيارات المتراصة،  وهو ما دفع أصحاب تلك السيارات في الدخول في مشادات مع المعتدين، لتتصاعد الأمور وتخرج عن السيطرة.

ودفعت مديرية أمن الاسماعيلية، بقوات أمنية لاستعادة السيطرة على الموقف، بعد أن تداولت أنباء عن سقوط مصابين، لتسود حالة من الكر والفر في شوارع الاسماعيلية.

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باهر المحمدي وعصام صاصا يحتلان الترند

احتلت أحداث فرح باهر المحمدي الترند في مصر خلال لحظات،  وانطلقت التعليقات المنتقدة لما يحدث في محيط ستاد الاسماعيلية.

وكتبت إحدى المتابعات: "بصراحة مش عارفة ازاي يسمحوا فرح يتعمل في الشارع كده، وبعدين ايه عصام صاصا ده، مش بلطجية بيغنوا اغاني المهرجانات، دول تلوث سمعي وبصري ولازم كان يحصل كده، فرح  وفي الشارع، ازاي لاعب يعمل فرحه في الشارع، المتوقع طبعا يحضر البلطجية والبيئة، وازاي الأمن يسمح بفرح كده".

وكتبت اخرى: "جنب استاد الاسماعيلية، حصل خناقة جامدة هناك، وفيه بلطجية كتير، واي عربية بتعدي بيكسروها".

وكتب شاب: "بسبب فرح باهر المحمدي حرب شوارع، قوات الامن تطارد شباب قطعوا الطريق 
وكسروا سيارات الناس بدون اي مبرر، اي حد معاه عربية يبعد عن محيط الاستاد، بيكسروا العربيات بالطوب".

تكسير سيارات مطاردات بالاسلحة البيضاء حرب شوارع فرح باهر المحمدي عصام صاصا

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