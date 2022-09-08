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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد جميل الجماهير.. زيزو يكشف مفاجأة عن كواليس تجديده للزمالك.. فيديو

زيزو
زيزو

كشف أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك،  كواليس وتفاصيل عن مفاوضات التجديد لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات .

 

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مرتضى منصور يكشف ثغرة في عقد زيزو كانت تسهل رحيله لولا التجديد

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مفاجآت في الكواليس.. ميدو يكشف أسرارا عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وقال احمد السيد زيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  وصلت لمكانة في نادي  الزمالك ورأيت حب كبير من الجماهير، وتجديد التعاقد حاجة بسيطة  بمثابة رد جميل  الجماهير ".

 

وأضاف أحمد السيد زيزو:"  الجانب المادي لم يكن المعيار الأول من أجل التجديد للزمالك ، ولا انظر للماديات فقط لكن نظر للشعبية والبطولات".

مفاوضات تجديد زيزو

وتابع أحمد السيد زيزو:"  المفاوضات لم تكمل 10 دقائق مع المستشار مرتضى منصور ورحب بفكرة استمراري في النادي".

 

وأكمل احمد السيد زيزو:" عقدي لمدة 3 سنوات مع الزمالك وتم الاتفاق بكل سهولة على كل التفاصيل"، مضيفا:" كان جايلي عرض ميترفضش لكن الأمر  بالنسبة لي مش مجرد أموال فقط  ".

 

زيزو الزمالك الجماهير التعاقد اخبار التوك شو

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