رد جميل الجماهير.. زيزو يكشف مفاجأة عن كواليس تجديده للزمالك.. فيديو

كشف أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك، كواليس وتفاصيل عن مفاوضات التجديد لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات .

وقال احمد السيد زيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" وصلت لمكانة في نادي الزمالك ورأيت حب كبير من الجماهير، وتجديد التعاقد حاجة بسيطة بمثابة رد جميل الجماهير ".

وأضاف أحمد السيد زيزو:" الجانب المادي لم يكن المعيار الأول من أجل التجديد للزمالك ، ولا انظر للماديات فقط لكن نظر للشعبية والبطولات".

مفاوضات تجديد زيزو

وتابع أحمد السيد زيزو:" المفاوضات لم تكمل 10 دقائق مع المستشار مرتضى منصور ورحب بفكرة استمراري في النادي".

وأكمل احمد السيد زيزو:" عقدي لمدة 3 سنوات مع الزمالك وتم الاتفاق بكل سهولة على كل التفاصيل"، مضيفا:" كان جايلي عرض ميترفضش لكن الأمر بالنسبة لي مش مجرد أموال فقط ".