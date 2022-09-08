هاني حتحوت: إيهاب جلال مدير فنياً للمصري والإعلان غداً.. فيديو



قال الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي المصري البورسعيدي،اقترب من التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر لقيادة الفريق خلفاً لحسام حسن.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان المصري تولي إيههاب جلال تدريب الفريق بعد فشل مفاوضات الإسماعيلي معه لتولي جلال قيادة الدراويش خلفاً لحمزة الجمل الذي تمت إقالته مؤخراً.

المصري ينهي الاتفاق مع جلال..

وأشار حتحوت، إلى أن نادي المصري أنهى اتفاقه مع إيهاب جلال لقيادة الفريق بعد الجلسة التي جمعت مسؤلي الفريق البورسعيدي مع إيهاب جلال، مشيراً أن غداً نادي المصري سيعلن خبر المدير الفني الجديد للفريق.