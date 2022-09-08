سوهاج بين الوداع والعلاج لـ54 مواطنًا في 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة حوادث ودع الكثير من الأهالي أبناءهم فيها، كما توجع قلوب مئات الأمهات على آلام ذويهم المصابين بتلك الحوادث.

دماء تسيل على أسفلت الطُرق الصحراوية بمحافظة سوهاج، حيث خطفت تلك الطُرق أرواح الكثير من الشباب والأطفال، ولم يقتصر ذلك على أهالي المحافظة بل من أبناء المحافظات المجاورة وغيرها.

لتصبح سوهاج هي خط الموت، وقابض أرواح البشر، والطُرق الصحراوية بسوهاج، شبحًا يُخيف الأهالي ويُزلزل قلوبهم على ذويهم، ينقل لكم موقع صدى البلد بعض المعلومات الهامة عن أخر حادثتي شهدتها سوهاج.

مصرع شخصين وإصابة 31 شخصًا أخرين

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 31 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إنقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال، على طريق صينية الكولا دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع ب12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، حيث تم نقل 19 مُصاب بواسطة سيارات الإسعاف.

وتوفي شخصين، عقب وصولهما مستشفى سوهاج الجامعي، كانا مصابان بغيبوبة تامة، ولفظا أنفاسهما قبل تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

مصرع تلميذ وإصابة 4 من أسرته

كما خطف الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، يوم الرابع من سبتمبر الجاري، روح طفلًا في نهاية العقد الأول من العُمر، من بين يدي والديه وشقيقيه.

كما أصيب 4 أفراد أخرين من أسرته، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إنقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق سوهاج.

ليرى بذلك أستاذ بكلية التجارة جامعة قنا، أحد أبناء مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، طفله الأكبر، يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو مُغطى بدمائه المُمطرة على وجنتيه وملابسه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (محمد. ع. ع- 40 سنة- أستاذ بكلية التجارة جامعة قنا- ويقيم دائرة مركز البلينا)، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر؛ ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة الطفل (آسر محمد- 10 سنوات- تلميذ)، وإصابة كل من:" قائد السيارة بجرح بالحاجب الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته ياسمين. ع. م- 36 سنة- أستاذة بكلية الآداب جامعة قنا- وتُقيم بذات الناحية- مصابة بكدمات متفرقة بالجسم- الطفلة ياسمين محمد- 7 سنوات- تلميذة- بكدمات متفرقة بالجسم، وأنس محمد- عام- بكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وافاد قائد السيارة والمصابة الثانية بمضمون ما تقدم.

المانجا تُصيب 18 شخصًا بتسمم غذائي

لم تقف سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عند حوادث الطُرق فقط، بل بها الكثير والكثير من الحوادث المُفجعة التي تُنهي السهرات السعيدة والاحتفالات المُبهجة بكارثة غير متوقعة، حيث أصيب يوم الرابع من سبتمبر الجاري، 18 شخصًا من أسرة واحدة، بقئ وآلام بالمعدة؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي، بقرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:"علي محمد أحمد عبدالرحيم-51 عامًا- عامل، وسماء عبدالرحيم احمد- 31 عامًا- ربة منزل، وأحمد بدري محمد احمد- 17 عامًا- عامل، وصفاء محمد أحمد عبدالرحيم- 35 عامًا، وفوزي احمد عبدالرحيم- 70 عامًا، أيدي احمد محمد- 11 عامًا، أية حسن محمد احمد، عبدالله احمد محمد- 10 سنوات".

"شيماء محمد محمد- 11 سنة، كريمة محمد محمد- 10 سنوات، محمد البدري محمد- 9 سنوات، دعاء علي محمد- 5 سنوات، مصطفى محمد محمد، وحبيبة ابو علي ابو الوفا- 11 عامًا، عمر البدري محمد أحمد- 7 سنوات، خلف علي محمد أحمد- 6 سنوات".

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وبسؤالهم تبين إصابتهم المنوة عنها بعد تناولهم عصير مانجا مُعد بالمنزل.

ومن الجدير بالذكر أن كل واقعة قد حُرر عنها المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.