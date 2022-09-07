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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أكتوبر القادم.. تأجيل مُحاكمة سارقي 123 مليون جنيه من مديرية أمن سوهاج

صدى البلد

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر، اليوم الاثنين، تأجيل مُحاكمة 26 متهمًا، بينهم 5 حضوريًا؛ إثر إتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 123 مليون جنيه، من أموال مديرية أمن سوهاج، إلى جلسة 4 أكتوبر القادم.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022م، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس، بتحرير عدد 205 إذن صرف مبلغ 89 مليون جنيه، من مكتب بريد ناصر وتحرير 86 شيك لصرف 28مليون جنيه، من حساب مديرية أمن سوهاج بدون مستندات.

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تفاصيل الواقعة

كما قام  المتهمان السادس والسابع باعتبارهما صاحبا حق التوقيع المعتمد لدى تلك الجهات بالتوقيع على تلك المستندات، وقام المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بصرف المبالغ المستولى عليها من مكتب بريد ناصر والبنك الأهلي فرع الفتح.
 
كما وافق المتهمان الثانى عشر والثالث عشر على صرف بعض الأذون بالرغم من عدم استيفائهما الشق القانونى المطلوب وارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية وهى اذن الصرف والشيكات الخاصة بجهة عملهم وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة حقيقية.
 
كما قام المتهمون من الرابع عشر وحتى الرابع والعشرين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والخامس والسادس والسابع والثانى عشر والثالث عشر فى ارتكاب الجريمة بأن استحصلوا منهم على شيكات وأذون الصرف وتقدموا بها إلى البنك الاهلي ومكتب بريد ناصر.
 
حُر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

سوهاج محكمة مديرية أمن مليون

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