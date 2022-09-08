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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 82 قتيلا

صدى البلد

  أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غربي البلاد إلى 82 قتيلا وأكثر من 270 مصابا.


وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"/ في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه لا يزال 35 شخصا في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي يعد الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ عام 2017.


وقد تسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر، في تدمير العديد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.


وقد وقع الزلزال على بعد حوالي 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة (كانجدينج) في مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


يشار إلى أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما في الصين، خاصة في مناطق جنوب غربي البلاد التي تعد نشطة زلزاليا

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