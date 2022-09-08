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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال .. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها  صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وبدت هبة مجدي بإطلالة جذابة ناعمة بالكاجوال ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت هبة تسريحة شعر انسيابية حيث تركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها، كما أنها لم تتكلف بوضع الماكياج، كما وضعت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع ما ابرز جمال ملامحها الفاتنة.

 

وشاركت هبة مجدي فى دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

إطلالات هبة مجدي اطلالة هبة مجدي اعمال هبة مجدي الفنانة هبة مجدي صور هبه مجدى

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