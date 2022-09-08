بإطلاله خطفت الأنظار .. رزان مغربي تستعد لطرح عاليا أوي

طرحت الفنانة رزان مغربي بوستر أغنيتها الجديدة “ عاليا أوي ” ، حيث تمكنت من خطف انظار الجمهور من خلاله .

ومن المقرر أن يتم طرح أغنية “ عاليا أوي ” يوم الجمعة القادمة / على القناة الرسمية للشركة المنتجة للاغنية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

أغنية عاليا أوي كلمات والحان عزيز الشافعي توزيع وسام عبد المنغم إخراج زياد خوري ومن إنتاج شركة لايف ستايل ..

رزان مغربي

ومن ناحية أخري تشارك الفنانة رزان مغربي فى بطولة مسلسل الضاحك الباكي من إخرج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد.

مسلسل الضاحك الباكي لا يتناول فقط سيرة الريحاني منذ طفولته حتى رحيله ولكنه يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن ويستعرض الأحداث الوطنية وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي مناوئة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات كما يؤكد على محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر كأحد أهم قوة الشخصية المصرية .