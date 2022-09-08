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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 40 فنانًا من 20 دولة...

كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة يحتفل بذكرى فك رموز حجر رشيد.. صور

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تستضيف مدينة الغردقة في البحر الأحمر، كرنفال مصر الدولي للفنون فى دورته الثانية بمشاركة 40 فنانًا من 20 دولة أجنبية، بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام علي اكتشاف علم المصريات لحجر رشيد، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 من أكتوبر المقبل، بفندق سندباد كلوب بالممشي السياحي.

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وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة منظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك فى الكرنفال 40 فنانًا من 20 دولة أجنبية مختلفة هي "السعودية، والأردن، ولبنان، وإيطاليا، والعراق، والسويد، وتركيا، وبريطانيا، وروسيا، وأذربيجان، وألبانيا، ومقدونيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، والسودان، وتونس،  والنمسا، وصربيا، بالإضافة إلى مصر".


وأكد "حميدة"، أن هناك حملة إعلامية كبيرة بشأن استرداد حجر رشيد، والكرنفال فرصة لعمل دعاية لاستعادة الحجر، وكذلك استغلاله في تقديم رسائل سياحية وسياسية وثقافية عن مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مجسم من حجر رشيد لكل فنان لوضع رؤيته التشكيلية على هذا الحجر ليصبح عملًا فنيًا رائعًا، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع هيئة تنشيط السياحة، ومباحثات للتعاون من أجل عمل فعاليات وندوات لتنشيط السياحة، لذا كانت صدفة عمل كرنفال مصر الدولي للفنون تزامنًا مع عمل معرض فني احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد، وبالتزامن أيضًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، المقرر له 27 من سبتمبر المقبل.


وسيم تنيظم، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين بالغردقة إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحى للغردقة، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفى الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.
 

وتابع "حميدة"، أنه من المقرر أن يُقام معرض يوم 1 أكتوبر لعرض أعمال الفنانين لحجر رشيد تشكيليًا، وسوف يتناول الفنانون أعمالهم الفنية من كتاب الراحل المهندس ميلاد حنا، مؤلف "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".


وأكد المنظم أن إقامة مثل هذه الكرنفالات على أرض الغردقة خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.


وجاء اكتشاف حجر رشيد يوم 19 يوليو من عام 1799، بواسطة الضابط الفرنسى بيير فرانسوا بوشار، إبان الحملة الفرنسية على مصر، ويحمل نقوشا لنصوص هيروغليفية وديموطيقية ويونانية.


واكتشف حجر رشيد المصنوع من البازلت، بمدينة رشيد الواقعة على مصب فرع نهر النيل فى البحر المتوسط، لذلك سمي بهذا الاسم ويبلغ ارتفاع الحجر 113 سنتيمترًا، وعرضه 75 سنتيمترًا وسمكه 27.5، والحجر منقوش عليه كتابة بثلاثة من اللغات القديمة وهى اللغة الهيروغليفية واللغة الديموطيقية أوالقبطية واللغة اليونانية، وقد نقشت الكتابات على هذا الحجر فى عهد الملك بطليموس الخامس.

الغردقة كرنفال مصر الدولي للفنون أوستراكا للفنون يوم السياحة العالمى الفنان التشكيلى محمد حميدة

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