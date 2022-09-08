استثمارات جديدة في السوق المصري.. إنشاء مصنعين لـ شركة سان جوبان العالمية

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان العالمية لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط هادي ناصيف، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر ودعم كل من الحكومة والهيئة العامة للاستثمار؛ لإزالة التحديات التي تواجه الشركات، وكذا بجاذبية مناخ ومقومات الاستثمار في مصر خاصة البنية التحتية الحديثة وحجم السوق وكفاءة الأيدي العاملة، ومنها الهندسية والإدارية، وموقع مصر الاستراتيجي وتنافسية تكلفة الشحن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، مع هادي ناصيف، خلال زيارته لمصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذي لسان جوبان مصر؛ وذلك لبحث خطة توسعات الشركة الاستثمارية في السوق المصرية للبدء في تنفيذها من خلال إنشاء مصنعين للزجاج المسطح والجبس ومواد البناء بتكنولوجيا متطورة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار هادي ناصيف إلى أن هذا التوسع يأتي في إطار النجاح الذي حققته الشركة في السوق المصرية ليغطي إنتاجها الاحتياجات المحلية وأسواق التصدير، موضحا أن الشركة تقوم بإعداد دراسة لإدخال منتجات جديدة للتصنيع بمصر بتكنولوجيا عالية، وأنها تشكل نقلة نوعية في مواد البناء المستدامة و الخفيفة.

من جانبه أكد عبد الوهاب، حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة؛ لتنفيذ توسعاتها الاستثمارية من خلال إنهاء كافة الإجراءات في أقصر وقت، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى للتصنيع ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة والعمل على زيادة التصدير، كما تم استعراض نظم الاستثمار المختلفة والحوافز المقدمة لاسيما نظام المناطق الحرة الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز والاعفاءات.

بدوره أشار أحمد وفيق الرئيس التنفيذي لسان جوبان مصر، إلى أن الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر تعد من أهم مزايا الاستثمار في مصر، مؤكدا أن سان جوبان حريصة على أن تكون شريكًا أساسيًا في تحقيق توجهات الدولة للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا.

وتعد سان جوبان العالمية واحدة من أكبر 100 مجموعة صناعية في العالم، ومن أكبر الاستثمارات الفرنسية في مصر في قطاع صناعة الزجاج ومواد البناء، كما تمتلك "سان جوبان مصر" أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وإفريقيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنعين لمواد البناء بالسادات والعامرية باستثمارات فرنسية تفوق 150 مليون يورو، ومن المقرر أن تتخطى الاستثمارات الجديدة التي تم استعراضها خلال الاجتماع حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة في مصر؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتحفيز التصدير بشكل قوي.

جدير بالذكر أن شركة سان جوبان متواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 من خلال مشروعات الزجاج والجبس، وقد حصلت على مكانة مرموقة في الأسواق المصرية والعالمية من ناحية الجودة وخدمة العملاء، من حيث قدرتها الإنتاجية في الزجاج من خلال إنشاء مصانع جديدة لمواد البناء المبتكرة بأحدث التقنيات.

