الكشف على 562 حالة في قوص وندوات توعوية بقافلة جنوب الوادى





نظمت جامعة جنوب الوادى ، قافلة شاملة لنجع السباعى بمركز قوص وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و تحت رعاية رئيس الجامعة.

و قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وندوات توعوية قام بها متخصصون من كلية التربية النوعية والتمريض، وشارك فى القافلة الطبية أطباء متخصصين ومتميزين في مختلف التخصصات من كلية الطب البشرى بالجامعة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

و أضاف رئيس الجامعة، بأن القافلة الطبية وقعت الكشف وصرف العلاج المجانى لـ 562 حالة، منهم 49 باطنة و 103 رمد و 34 نساء وتوليد و 35 أنف و أذن وحنجرة و 116 جلدية و 5 نفسية وعصبية و 70 أطفال و 150عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.





و أشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة التمريضية، نظمت ندوة عن أمراض الضغط والسكر و أهمية الفحص الذاتى للثدى والتغذية السليمة للكبار والأطفال.

و أضاف نصارى، كما قامت قافلة التربية النوعية بتنمية التذوق الموسيقي السليم لدى الطفل وتدريب السمع لدى الطفل لإدراك العناصر الموسيقية ورفع مستوى الوعى الفنى والموسيقي لديهم واكتشاف المواهب الموسيقية وتنميتها وخلق روح التعاون والمشاركة.





