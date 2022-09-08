كيف أحافظ على قلبي ؟ ..جمال شعبان يجيب

كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب، عن سؤال يتردد على ألسنة الكثير من الأشخاص وهو: كيف أحافظ على قلبي ؟



سؤال متكرر لطبيب القلوب

وأوضح الدكتور جمال شعبان من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الإجابة عن سؤال كيف أحافظ على قلبي؟ كالآتي: أكل قليل، حركة كثيرة، ابتعد عن التدخين لا تدخن ولا تجالس مدخنا، ابتعد عن المخدرات، حافظ على الضغط والسكر، والكوليسترول في الدم.

وأكد ضرورة الحفاظ على السلامة النفسية والتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة.

وقال: “المعدة بيت الداء، ونحن نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل، ولو تأملنا ”نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع" لوجدناها جامعة للمعنى الصحيح، أي لا نشبع الشبع الزائد الذي يضر ولا ننتظر حتى يبلغ بنا الجوع مبلغا عظيما؛ لذلك الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء".

وأضاف: “كذلك عليك بالإفطار، كل ما تشاء به واجعله وجبتك الأساسية، أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا ولا تنم بعد وجبتك مباشرة انتظر ساعتين حتى لا تضر قلبك أو مخك”.

وتابع: “خلق الإنسان من تراب فالعناصر الموجودة في التربة رائعة للجسم كالتمر وزيت الزيتون والتين، واحذر أن تضعه على النار لأنه يتحول لسمن إذ تمت هدرجته (الأكل النباتي مع قليل من الحيواني)”.

وأوضح أن الحركة بركة، وأن الحياة التي نحياها صارت سريعة وسهلة ولم تعد الحركة موجودة كالسابق، ولو تأملنا في ديننا لوجدنا معظم عباداتنا مبنية على الحركة، فالصلاة ركوع وسجود وقيام والعمرة والحج طواف وسعي ومشي لمنى وغيرهما من الحركات، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمشي الهرولة، والقلب ينشط مع الحركة وعضلاته تقوى وشرايينه تتمدد".

وأشار إلى أن الكرش ممهد لأمراض القلب والسمنة والكوليسترول وانخفاض القدرة الجنسية، فعلينا التخلص منه؛ لذا الحركة مع توازن الطعام تعمل على انخفاضه.

ولفت إلى أن “التدخين بيد الآخر يجعلك مدخنا، وهذا مما يعرض قلبك للخطر”.

وبالنسبة للمخدرات، قال الدكتور جمال شعبان إنه لا بد من المكاشفة حتى نستأصل هذا الفعل، فهناك من يتناول المخدرات كالحشيش والبانجو والحبوب وهي مما يضر القلب جدا ويعرض حياتك للخطر.

( كن ذا إرادة ) وإذا عزمت فتوكل على الله وأقلع من الآن وليس غدا

عن التدخين .

- ( خطورة الإسبرين ) بدون إشراف طبي

لا تلجأ له للوقاية من أمراض القلب

فهو خطر إن لم يكن بإشراف الطبيب ومن الخطـأ التسلهل في تناوله .

- ( تناول فيتامين سي ) إن وجد طبيعيا فهو الأفضل كبرتقالة أو جوافة أو ليمون يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويحسن المناعة .

- ( تخلص من سموم القلب ) تخلصنا من سموم الجسد علينا كذلك التخلص من سموم القلب كالبغض والحسد والكره وحب هزيمة الآخر ؛

ولا بد من بناء لياقة روحية عالية فليصم قلبك عن أدرانه وشوائبه من الشحناء والبغضاء التي تحرق القلب وتعصف به .

- ( عش بقلب سليم من الأمراض البدنية والق الله بقلب سليم من أمراضه الروحية )

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما