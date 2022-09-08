قبل أن يطال قلبك.. بـ5 طرق خارقة تخلصي من الكوليسترول للأبد

يعد الكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لتكوين الخلايا والهرمونات. ومع ذلك ، يمكن للكثير من الكوليسترول أن يضيق الشرايين ويصلبها ويسدها ، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم. هذا بالتأكيد يضغط على قلبك ليضخ بقوة أكبر و يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وحتى السكتة الدماغية.

من أجل تجنب مثل هذه الظروف التي تهدد الحياة ، من الأفضل إجراءالفحوصات بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي - بما في ذلك النظام الغذائي والنوم والتمارين الرياضية وبالحديث عن النظام الغذائي إليك أبرز المشروبات الرائعة التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع الكوليسترول وحتى تقليله؟

1-الحليب

يحتوي فول الصويا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ، لذا فإن حليب الصويا أو مقشدة الحليب بديل صحي للكريمة عالية الدسم أو منتجات الألبان الأخرى ، لمساعدتك على التحكم في مستويات الكوليسترول لديك بشكل أفضل. تأكد من أن حليب الصويا الذي تشترينه طازجًا وغير محمل بالسكر والملح والدهون الإضافية.

2-عصير طماطم

الطماطم غنية بالليكوبين ، وهو مركب يمكنه تحسين مستويات الدهون وتقليل مستويات الكوليسترول الضار. يعد عصير الطماطم أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف التي تقلل الكوليسترول والنياسين.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن 25 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 20 و 30 عامًا بمؤشر كتلة جسم لا يقل عن 20) ممن شربن 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين قد تعرضن لانخفاض في مستويات الكوليسترول في الدم.

3-مشروبات الشوفان

الشوفان غني ببيتا جلوكان والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. إذا كنت تشرب مشروبات الشوفان المعبأة ، فتأكد من احتوائها على بيتا جلوكان. يمكنك القيام بذلك عن طريق التحقق من معلومات الألياف الموجودة على الملصق.

4-شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين و epigallocatechin gallate وغيرها من المركبات المفيدة المضادة للأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الكوليسترول الكلية.

في دراسة أجريت عام 2015 ، أعطى العلماء الفئران مياه شرب مملوءة بمضادات الاكسدة و epigallocatechin gallate. بعد 56 يومًا ، لاحظوا أن مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار قد انخفضت بحوالي 14.4٪ و 30.4٪ في مجموعتي الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكوليسترول.

5-مشروبات الكاكاو

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول (مجموعة فرعية من مركبات الفلافونويد) التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. يحتوي الكاكاو أيضًا على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.