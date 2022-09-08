إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب 13 شخصاً اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي امام مدخل قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا، أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح مختلفة.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وهم ؛ جمال ممدوح حسن 35 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالزراع الأيسر، جمال رشيد احمد 45 عامًا، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، كمال محمد كمال 15 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، محمد سليمان احمد 33 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، عبدالله وليد بدر 22 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، محمد سعيد محمود 20 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات.

كما اصيب محمود شعبان شامي 25 عامًا، بجروح و كدمات، و اسلام انور ابراهيم 24 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، حمدي عبد الواحد محمود 45 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، رشدي عبود يوسف 55 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، عمرو انور ظريف 21 عامًا، مصابًا باشتباةكسر بمشطيات بالقدم اليمني، رجب حامد عطيه 55 عامًا، مصابًا اشتباه كسر الفخذ الأيمن

عاطف ممدوح عبد الخالق 40 عامًا، مصابًا بكدمة بالرأس واشتباة ما عد الارتجاج.

جميع المصابين مقيمين مركز أطفيح بمحافظة الجيزة