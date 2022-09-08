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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلزام راشفود بدفع 75 جنيها بعد خسارة قضيته ضد طالب الشرقية

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أُسدل الستار على قضية ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضد محمد عصام طالب الفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي، والذي يسكن في أبو حماد بالشرقية.

 

وقضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية التي رفعها ماركوس راشفود ضد طالب الشرقية، والذي اتهم فيها نجم مانشستر يونايتد الطالب بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

محامي طالب الشرقية في قضية راشفورد: النيابة لم تجد أي رسائل تطاول

 

كما ألزمت لمحكمة ماركوس راشفورد بالمصاريف ودفع 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

سبب دعوى راشفورد ضد طالب الشرقية:

 

وكان ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، وكل 10 محامين لمقاضاة طالب مصري، لرفع دعوى قضائية ضد طالب الشرقية، حيث اتهمه بكتابة تعليقات عنصرية ضده على السوشيال ميديا.

 

وراشفورد لا يعرف، محمد عصام طالب الشرقية ولكنه وكل مجموعة محامين لمقاضاة أي مشجع حول العالم يكتب أي كلمات عنصرية ضد على وسائل التواصل الاجتماعي.

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