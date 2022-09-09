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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تؤجل خليفة تشيرون الكهربائية بالكامل | تفاصيل

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

شهدت الأعوام الماضية تغييرات كبيرة في عالم صناعة السيارات، حيث قفزت علامات تجارية شهيرة معروفة بإنتاج سيارات السيدان الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مثل بنتلي و أستون مارتن و لامبورجيني و رولز رويس.

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بوجاتي ميسترال

ستنضم فيراري الى القائمة بسيارة Purosangue الجديدة التي سيتم الكشف عنها في الأسبوع المقبل، بينما يعتقد رئيس مكلارين الجديد أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "مهمة للغاية"، كما تفيد بعض الأخبار بنية بوجاتي اطلاق طراز SUV جديد في المستقبل.

 

 

كشف ماتي ريماك الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع مجلة Autobmobilwocheالألمانية أن سيارة بوجاتي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ليست جزءاً من خطط الشركة في العشر سنوات المقبلة، كما انه لن يتم اصدار طراز كهربائي كامل في نفس المدة الزمنية.

بوجاتي ميسترال

وهو أمر مثير للدهشة نظرًا لأن الغالبية العظمى من صانعي السيارات سيقدمون سيارة كهربائية للبيع بحلول عام 2032 ، كما ستتخلى العديد من العلامات التجارية للسيارات عن السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول ذلك الوقت، على الأقل في أسواق معينة. 

 

ستؤثر لوائح الانبعاثات الصارمة على نحو متزايد حتى على العلامات التجارية الفاخرة ، ولهذا السبب تم إيقاف محرك W16 القوي مع سيارة ميسترال رودستر، ولن يكون لخليفة تشيرون طريقة أخرى سوى تبني مجموعة نقل الحركة الهجينة ، حيث قال ماتي ريماك إن السيارة ستكون "مكهربة بشدة".

سيؤدي استخدام نظام ناقل حركة الهجين الى تقليل قوة محرك الاحتراق، لذلك يقترب محرك W16 الشهير من نهايتة، ووعد رئيس بوجاتي ان محرك الاحتراق الجديد سيكون جذاب للغاية لاستبدال شيرون. 

بوجاتي ميسترال

ستظهر السيارة خليفة تشيرون الخارقة لأول مرة في عام 2024، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت وحدة ICE ستكون وحدة مخصصة بالكامل أو مشتقة من محرك بنزين مجموعة فولكس فاجن، وربما سيظهر محرك V12 الجديد كليًا لأول مرة العام المقبل في خليفة لامبورجيني أفينتادور.

بوجاتي ميسترال

خلال المقابلة نفسها مع Autobmobilwoche ، قال ماتي ريماك إن أحد الأهداف هو زيادة المدى الكهربائي لمجموعة نقل الحركة الهجينة إلى ما لا يقل عن 50 كيلومترًا (31 ميلاً).

بوجاتي ميسترال W16 رودستر كهربائية السيارات استون مارتن لامبورجيني رولز رويس

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