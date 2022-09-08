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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. اعرف مصيرك الآن

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحته الان على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) يمكن لمن يهمه الامر الوصول إليه الان من خلال الضغط على  https://stemresult.emis.gov.eg/ 

كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة مدرسة المتفوقين بعين شمس من خلال الضغط على https://shamresult.emis.gov.eg/ 

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بنين/ بنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس (بنين)، للعام الدراسى (2022/2023).

جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي فى هذا الشأن وكذلك البيان الإحصائي الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين / بنات) والوارد من وحدة (Stem).

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم على المدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين) عدد (15) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنات) عدد (14) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

مدرسة المتفوقين بعين شمس عدد (1) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالبا.

َوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.

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