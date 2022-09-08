مايوه وتاتو .. رانيا يوسف تستعرض أزياءها الجريئة في صيف 2022| شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإلعديد من الإطلالات الجريئة والمميزة خلال عطلتها الصيفية، حيث تألقت بفستان لافت وجريء باللون اللبني المزين بالعديد من الورود باللون البينك، كما يتميز بتفصيلة بسيطة ودون أكمام، ومكشوف من الجانبين ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

وأنتعلت رانيا يوسف، حذاء مكشوف باللون الذهبي ليتناسب مع ظهورها الانيق.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا يوسف في المكياج على الالوان الناعمة، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لإكمال ظهورها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع إطلالتها.

وإليكم صور رانيا يوسف