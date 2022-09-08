كواليس اتفاق سموحة على ضم نجم إيسترن كومباني

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي سموحة دخل في مفاوضات قوية مع نادي إيسترن كومباني الهابط لدوري الدرجة الثانية، من أجل ضم التونسي فراس بن عيفيه مهاجم الفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "طارق العشري مدرب سموحة الجديد، لديه قناعة تامة بقدرات النجم التونسي، ويرغب في ضمه بالميركاتو الصيفي".

وأضاف: "إيسترن كومباني لا يمانع في رحيل اللاعب خاصةً بعد هبوط الفريق للقسم الثاني، واللاعب يريد المغادرة وسيتم الموافقة لتقليل النفقات بعد الهبوط".

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يحسم مصير ميسي من الانضمام للأهلي

كشف أحمد محمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، مصير كلا من أحمد عادل ميسي ومروان عطية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الثنائي تطور داخل النادي ووصلوا إلى المنتخب الوطني، وعليهم أن يمنحوا النادي ما قدمه إليهم".

صدمة للأهلي والزمالك

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد: "في الوقت الحالي صعب رحيل الثنائي، وقد يتم مناقشة الأمور بعد نهاية الموسم المقبل، حال وصول عروض جيدة للثنائي".

واختتم: "لم يصل الاتحاد أي عروض من جانب ناديي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات الثنائي، وفي حال وصول عروض سيتم رفضها".