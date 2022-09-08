عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس اتفاق سموحة على ضم نجم إيسترن كومباني

الزمالك وايسترن كومباني
الزمالك وايسترن كومباني

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي سموحة دخل في مفاوضات قوية مع نادي إيسترن كومباني الهابط لدوري الدرجة الثانية، من أجل ضم التونسي فراس بن عيفيه مهاجم الفريق بالموسم الجديد.

txt

الزمالك يطلب ضم نجم المصري .. تفاصيل

txt

الاتحاد السكندري: 4 صفقات نارية من الأهلي والزمالك

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "طارق العشري مدرب سموحة الجديد، لديه قناعة تامة بقدرات النجم التونسي، ويرغب في ضمه بالميركاتو الصيفي".

وأضاف: "إيسترن كومباني لا يمانع في رحيل اللاعب خاصةً بعد هبوط الفريق للقسم الثاني، واللاعب يريد المغادرة وسيتم الموافقة لتقليل النفقات بعد الهبوط".

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يحسم مصير ميسي من الانضمام للأهلي

كشف أحمد محمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، مصير  كلا من أحمد عادل ميسي ومروان عطية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الثنائي تطور داخل النادي ووصلوا إلى المنتخب الوطني، وعليهم أن يمنحوا النادي ما قدمه إليهم".

صدمة للأهلي والزمالك 

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد: "في الوقت الحالي صعب رحيل الثنائي، وقد يتم مناقشة الأمور بعد نهاية الموسم المقبل، حال وصول عروض جيدة للثنائي".

واختتم: "لم يصل الاتحاد أي عروض من جانب ناديي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات الثنائي، وفي حال وصول عروض سيتم رفضها".

نادي سموحة سموحة ايسترن كومباني فراس بن عيفيه بن عيفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

ترشيحاتنا

أزهري: المرأة لها الحق فى طلب مهرها دون سقف محدد.. فيديو

حزام أمان للكلاب.. آخر اختراعات فورد للحفاظ على سلامة الركاب وقت الحوادث|شاهد

30 سبتمبر التسليم ..عبدالناصر: 4096 وحدة بسكن مصر في العلمين الجديدة ..فيديو

رسميًا .. أحمد حسن كوكا ينتقل لـ ألانيا سبور التركي

كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي يبحثون زيادة الحركة الوافدة إلى مصر

إتاحة سداد مصروفات المدارس 2023 على 3 أقساط| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وتاتو .. رانيا يوسف تستعرض أزياءها الجريئة في صيف 2022| شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد صور آيتن عامر المثيرة للجدل بعد الانفصال

جدري القرود.. أنواع العدوى المنقولة جنسيًا

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

فيديو

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ