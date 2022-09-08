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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق نصير: الرئيس السيسى يرد بالأرقام على الكتائب الإليكترونية للجماعة الإرهابية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن

أشاد النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بحديث الرئيس السيسي خلال تفقده مراسم تدشين الوحدة البحرية الجديدة بقناة السويس وتوضيح الحقيقة للشعب المصرى بكل ما تواجهه مصر من تحديات.

وقال اللواء طارق نصير فى بيان صحفى له أن القيادة السياسية تسعى على مدار السنوات الماضية لخوض مرحلة تنموية شاملة في كل القطاعات ولأول مرة تحقق قناة السويس إيرادات  تصل ال7مليارات في تاريخها وذلك ردا على محاولات التضليل  والتشكيك التي تطلقها الكتائب الاليكترونية لجماعة  الإخوان الإرهابية وبعض الحركات المحلية مستغلين الظروف التى تمر بها مصر والتي أتت نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتكتلات الاقتصادية بين دول العالم والتي تأثرت بها الدولة المصرية كباقي دول العالم ، معتقدين إحداث حال من التشكيك والتضليل في كل ما تقوم بة الدولة المصرية من انجازات على أرض الواقع.

مؤكدا علي ان الاقتصاد المصري كان معرضا للكثير من المخاطر وعدم الاستقرار في أعقاب عام 2011 وبفضل السياسات الإصلاحية ودعم الأشقاء العرب في الخليج تمكنت مصر من الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات ولولا هذا الدعم ما استمرينا بهذة المعدلات الحالية.

وأضاف اللواء طارق نصير ان الرئيس السيسي منذ أن تولى حكم مصر وعاهد بالوفاء للوطن 
ولا يدخر جهدا وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وعدم الانسياق وراء أي محاولات للتضليل والتي تهدف لخفض الروح المعنوية وضرب الثقة.

الرئيس السيسي الوحدة البحرية الجديدة قناة السويس القيادة السياسية أزمة كورونا

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