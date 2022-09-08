روسيا تعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بجدري القردة

أعلنت مديرية سانت بطرسبرج التابعة للخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك الروسية، اليوم /الخميس/، أنه تم اكتشاف الحالة الثانية لمرض جدري القردة في روسيا لرجل عائد من رحلة إلى أوروبا.



وذكرت المديرية - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "تبلغ إدارة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في مدينة سانت بطرسبرج عن اكتشاف حالة جديدة لمرض جدري القرود، وتم تشخيص المرض في رجل عاد من رحلة إلى دول أوروبية".



وجاء في البيان أن المريض أُدخل إلى المستشفى مع ظهور أعراض نموذجية في مؤسسة طبية متخصصة في حالات العدوى، مُشيرًا إلى أن حياة المريض ليست في خطر.



كما ذكر البيان "أنه تم الحد من إمكانية نقل وانتشار العدوى بشكل أكبر. فلا تزال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في روسيا للحد من مخاطر انتشار جدري القردة سارية المفعول والتي تشمل تعزيز الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود".